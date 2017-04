Die Umfrage ist zwar nicht repräsentativ, aber dank einigen hundert Teilnehmern zumindest ein Fingerzeig. Erstellt hat sie die Dietiker Hofer Kommunalmanagement AG in einem Newsletter. Dieser ging an über 1000 Adressen von Gemeindevertretern, hauptsächlich an Gemeindepräsidenten und Gemeindeschreiber.

«Von den eingegangenen Antworten auf einen versendeten Newsletter lehnen 40 Prozent eine Erleichterung mit dem Prädikat ‹sehr dagegen› ab», sagt Geschäftsführer Bruno Hofer gegenüber dem «Badener Tagblatt». Rund 50 Prozent der Antworten haben «sehr dagegen» oder «eher dagegen» abgestimmt. Demgegenüber haben rund 35 Prozent «sehr dafür» oder «eher dafür» angekreuzt. Über 70 Prozent der Antworten stammen aus Gemeinden, die wie Fisibach an einem Kantonsrand liegen. Ein Kantonswechsel ist für diese aus geografischen Gründen zumindest ein Thema.