In der Nacht auf Donnerstag, um Mitternacht, ist die fünfjährige Meldefrist für den rechtmässigen Eigentümer der 2,6 Kilogramm Goldbarren abgelaufen, die zwei Gemeindeangestellte am 28. Juni 2012 in Klingnau gefunden hatten. Fast im letzten Moment haben sich noch zwei Personen beim regionalen Fundbüro gemeldet, die einen Anspruch auf das Gold stellen, das zirka 100’000 Franken wert ist. Das Fundbüro wird von der Regionalpolizei Zurzibiet geführt.