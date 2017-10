«Wir haben vier Jahre auf diesen Tag hingearbeitet», sagt Monika Walser. Man sieht der Geschäftsführerin der de Sede AG den Stolz und die Begeisterung an. Sie hat allen Grund dazu: Der Klingnauer Hersteller für Edelmöbel aus Leder hat nun sein eigenes Museum. «De-Sede-Timeline» heisst die Ausstellung, in der die inzwischen schon 52 Jahre andauernde Firmengeschichte des Unternehmens vorgestellt wird.

Man wolle mit dem neu errichteten Museum die Brücke zwischen dem Traditionellen und dem Modernen schlagen, sagt Walser. Das Gezeigte sei jedoch nicht nur für Aussenstehende gedacht: «Wir wollten unsere ereignisreiche Geschichte vor allem auch für all jene festgehalten, die seit Jahrzehnten mit viel Herzblut in unserem Betrieb arbeiten.»

Bullenleder, Steve Jobs und Apple

Das Museum bietet den Besucherinnen und Besuchern einen Rundgang durch fünf Dekaden. Den Anfang macht das Jahr 1962, als die Firma von Ernst Lüthy gegründet wurde und noch ein reiner Sattlerbetrieb war. Erst drei Jahre später wurde das Familienunternehmen zur heutigen de Sede AG.

Auf den in Zickzack-Form angeordneten Informationstafeln werden nebst Bildern und Angaben zu Material, Design und Funktionalität der firmeneigenen Möbel auch weltgeschichtliche Ereignisse vermittelt. So erfährt man nicht nur, dass 1976 erstmals Bullenleder für Polstermöbel verwendet wurde, sondern auch, dass zur gleichen Zeit Steve

Jobs mit Steve Wozniak und Ronald Wayne die Firma Apple gegründet hat.

Im Museum von de Sede werden auch Möbel zum Anfassen ausgestellt. Ikonische und zeitlose Modelle wie das Terrazza-Sofa, auf dem schon Mick Jagger abgelichtet wurde, oder die futuristische Calatrava-Liege laden zum Ausprobieren ein. Daneben können Besucher auch das Material und die verwendeten Werkzeuge hautnah betrachten und sich in einem Video über die aufwendigen Arbeitsprozesse informieren.

Beim Rundgang durch das Museum wird klar, dass sich über die Jahrzehnte einiges geändert hat bei de Sede. Nur eines ist konstant geblieben: Alle Produkte werden von den rund 110 Angestellten in der Klingnauer Manufaktur weiterhin in Handarbeit angefertigt. So wird auch die Handtaschenkollektion, die de Sede am 4. September auf den Markt brachte, von Hand gemacht.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern von Handtaschen verwendet die Firma dabei kein Kalbsleder für die Verarbeitung, sondern setzt wie bei ihren Möbeln auf das stabilere Rindsleder. «Resistenz und Funktionalität sind mir auch bei den Handtaschen wichtig», sagt Monika Walser. Damit weist die Produktpalette von de Sede wohl die gleichen Eigenschaften auf wie das Unternehmen selbst: Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.