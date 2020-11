Beim Überholen eines Postautos: Junglenker verliert Kontrolle über seinen Dodge Challenger

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 21 Uhr, auf der Bruggerstrasse in Bad Zurzach. Ein 22-jähriger Automobilist beabsichtige im Ausserortsbereich, den vor ihm fahrenden Linienbus zu überholen. Dabei verlor er die Herrschaft über das leistungsstarke Fahrzeug, kollidierte mit dem Postauto, schlitterte über die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einer Signaltafel und kam schliesslich neben der Strasse in einem Bachbett zum Stillstand.



Verletzt wurde niemand. Am den beiden beteiligten Fahrzeugen sowie an der Strasseneinrichtung entstand grosser Sachschaden.



Der Lenker des Dodge Challenger wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und musste seinen Führerausweis auf der Stelle – zu Handen der Entzugsbehörde – abgeben.