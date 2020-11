Auffahrunfall mit drei Personenwagen – Stau beim Aarepark-Kreisel

Gleich drei Autos wurden bei einem Auffahrunfall am frühen Samstagnachmittag auf der Landstrasse in Siggenthal Station beschädigt. Zur Kollision kam es auf der Fahrbahn in Richtung Baden/Brugg, auf Höhe des parallel geführten Bahnhofs Siggenthal-Würenlingen. Um 14.20 Uhr standen die drei beschädigten Autos hintereinander auf der Strasse.

Als Folge des Unfalls staute sich der Verkehr in Richtung Aarepark und wiederum hinter dem dortigen Kreisel staute sich der Verkehr auf der Kantonsstrasse in Richtung Döttingen auf mehreren hundert Metern. Wie die Aargauer Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt, dürfte niemand ernsthaft verletzt worden sein. Zudem sei auch die Räumung der Unfallstelle bereits im Gange. Die genaue Unfallursache ist allerdings noch unklar.

Laut dem TCS-Staumeldedienst müssen die Autofahrer in beiden Richtungen mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten rechnen. (pz/cri)

Der Unfallort auf Google Street View: