Ein achtjähriger Velofahrer wurde am frühen Freitagnachmittag in Leuggern von einem Auto angefahren. Der Junge fuhr beim Restaurant Sonne unvermittelt zwischen zwei parkierten Autos auf den Kommendeweg hinaus. Ein Auto konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den jungen Velofahrer, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Die alarmierte Sanität forderte einen Rettungshelikopter an, der den Verletzten ins Spital flog. Dort zeigte sich, dass der Junge keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten hatte.