Ein 15-jähriger Mofalenker mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut ist am Montagnachmittag in Full-Reuenthal AG gestürzt. Er erlitt leichte Verletzungen, eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Er war kurz vor 14.00 Uhr auf der Hauptstrasse in Full nach rechts gegen den Randstein geraten und war zu Fall gekommen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der Teenager musste den Führerausweis abgeben. Zudem erfolgt eine Verzeigung an die Jugendanwaltschaft.