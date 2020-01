Morena Diaz: «Ein Freund hat mich vergewaltigt» – Polizei hat keine Anzeige erhalten

Und weiter: «Er hat über meinen Kopf, über mein Herz, über meine Bedürfnisse hinwegentschieden, meinen Körper in jener Nacht zu seinem Eigentum gemacht. Er hat meine unzähligen Bitten, aufzuhören, ignoriert und sich genommen, was er wollte. Mit keiner Faser meines Körpers hatte ich dem zugestimmt und mit keiner Faser meines Körpers konnte ich mich an diesem Abend wehren.»

Morena Diaz schreibt: «Drei Tage vor Heiligabend wurde ich vergewaltigt. Nicht von einem Fremden, nicht auf dem Heimweg, nicht in einer dunklen Gasse, sondern in den vier Wänden eines ‹Freundes›. Diesen ‹Freund›, den ich Anfang desselben Jahres kennen gelernt und wirklich lieb gewonnen hatte, dem ich praktisch alles anvertraut hatte, der mir immer zuhörte, dem ich immer zuhörte. Ein Freund, der sich oftmals einfach wie Zuhause anfühlte, wie den Bruder, den ich nie hatte. Jemand, von dem ich dachte, ich müsste mir in seiner Nähe niemals irgendwelche Sorgen machen, weil ich zu glauben meinte, er würde mich genauso lieb haben wie ich ihn, und wenn man jemanden lieb hat, dann würde man dieser Person niemals solch grosse Schmerzen zufügen.»

Morena Diaz schreibt: «Lange Jeans und einen dicken Pullover hatte ich an, als es passiert ist. Es war ein kalter Abend im Dezember. Nach einem von ihm gekochten Abendessen schauten wir gemeinsam einen Film. Es vergeht kein Tag, ohne an diese Nacht zu denken. An diese Tat. An diese vermeintlich schöne Freundschaft, die in dieser Nacht abrupt zu Ende ging.»

Es sei wahr, was man in den Zeitungen so lese. Der Körper verfalle in eine Art Schockstarre. Morena Diaz erinnert sich: «Die Arme, die sich am liebsten mit aller Kraft wehren wollten, fühlen sich in diesem Augenblick unglaublich schwer an. So auch die Beine. Die Stimme, die immer wieder versagt. Man möchte am liebsten schreien und bringt doch nur ein Flehen raus. Man hofft einfach, dass man das alles so schnell und so unbeschadet wie möglich übersteht. Und dann ist dieser Moment nach einer gefühlten Ewigkeit endlich da. Es ist vorbei. Doch wie weiter? Ich wollte einfach nur noch weg. – Und ich bin weg.»

Und seither? «Jeden einzelnen Tag bis heute habe ich daran gedacht. Die ersten Monate merkte man mir kaum etwas an. Ich war dankbar, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, die Kids zu unterrichten, zu planen und mich abzulenken.» Und: «Im August letzten Jahres weinte ich zum ersten Mal seit dem Vorfall. All die Tränen, die ich so lange zurückhielt, fliessen seit jenem Tag im August immer und immer wieder.»

Sie habe es lange rausgezögert, diesen Moment, diese Tat schwarz auf weiss niederzuschreiben, schreibt Morena Diaz. «Nach etwas über einem Jahr fühle ich mich nun bereit, euch einen Einblick in meine Seele zu geben und damit meinen eigenen Baustein im Kampf gegen Gewalt (an Frauen*) zu legen.»

"2019 habe ich überlebt"

Und: «Ich habe mich im Laufe des letzten Jahres dazu entschieden, den Schmerz zwar zuzulassen, mich jedoch weder von ihm noch von der Tat unterkriegen zu lassen. 2019 habe ich überlebt. 2020 will ich leben. Lächeln. Tanzen. Lieben. Und kämpfen. Mut machen. Und für mich und andere einstehen. Wir alle haben eine Stimme, wir entscheiden, wie wir sie einsetzen möchten. Und ich weiss, wie ich meine Stimme in diesem Jahr nutzen werde.»

Fürs 2020 wünsche sie sich mehr Bewusstsein für dieses Thema und verschärftere Gesetze. «Wir brauchen dringend eine Veränderung.» Und: «Um diese Veränderung zu erzielen, brauchen wir mehr Stimmen, die sich für diese Veränderung starkmachen», schreibt Morena Diaz. «Wir müssen unsere Stimmen erheben. Für jede Einzelne von uns. Genau deshalb breche ich mein Schweigen.»