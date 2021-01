Diebe schlagen Schaufenster ein und flüchten mit Schmuck

Tatort war ein Schmuckgeschäft an der Hauptstrasse in Reinach. Die Alarmanlage wurde in der Dienstagnacht, um 3.40 Uhr ausgelöst. Wie sich bald zeigte, hatten Einbrecher mit brachialer Gewalt ein Loch in das Sicherheitsglas des Schaufensters geschlagen. Eingreifend hatten sie danach Schmuckstücke entwendet.

Inzwischen hatte die Polizei mit etlichen Patrouillen und einem Polizeihund eine intensive Fahndung ausgelöst. Trotzdem konnte sie die Täter bisher nicht finden.

Da die Einbrecher durch das Loch nur wenig Beute machen konnte, blieb der Deliktsbetrag überschaubar. Der Sachschaden ist allerdings beträchtlich.

Die Kriminalpolizei Aargau (Telefon 062 835 81 81) sucht Augenzeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

