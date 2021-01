Um Schliessungen zu verhindern: Aargauer Lehrerverband fordert Maskenpflicht ab vierter Klasse

(sam) Die Primarschule in Wangen bei der Aare (BE) wurde wegen Verdacht auf eine Coronavirus-Mutation geschlossen. 350 Schülerinnern und Schüler sowie 40 Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne. Um Schulschliessungen im Aargau zu verhindern, fordert die Präsident des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (ALV) Kathrin Scholl nun eine Maskenpflicht für jüngere Schüler.

Scholl sagt gegenüber Tele M1: