Waghalsiges Überholmanöver endet mit Unfall: Zwei Autos landen auf Bahngleisen

In einem Ford Mondeo fuhr der 59-jährige Chinese am letzten Dienstag kurz nach 22 Uhr auf der Hauptstrasse von Seon in Richtung Lenzburg.

Im Gebiet «Tannlihag» setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Autos und eines Lastwagens an – dies trotz Sicherheitslinie und einer unübersichtlichen Kurve. Bei diesem Manöver verlor er die Herrschaft über den Wagen und stiess mit einem entgegenkommenden Toyota Corolla zusammen.

Beide Autos wurden danach auf das angrenzende Bahngleis geschleudert.

Die 56-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt. Eine Ambulanz brachte sie zur Untersuchung ins Spital. Beide Autos wurden beschädigt.

Aufgrund des waghalsigen Überholmanövers schaltete die Kantonspolizei Aargau umgehend die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ein.

Diese eröffnete gegen den im Kanton Zürich wohnhaften Chinesen eine Strafuntersuchung nach dem sogenannten «Raserartikel». Er wurde vorläufig festgenommen.

Der Bahnbetrieb blieb bis 23.15 Uhr unterbrochen.

Die Polizeibilder vom März: