Am Dienstagmorgen, 4. Juli, um etwa 8 Uhr prallten in Hunzenschwil zwei Autos zusammen. Eine 23-jährige Honda-Fahrerin verliess die Autobahnausfahrt Aarau-Ost und wollte nach links in Richtung Hunzenschwil abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision mit einem auf der Seetalstrasse in Richtung Rupperswil fahrenden VW.

Die junge Autofahrerin aus dem Bezirk Baden konnte sich nicht selbst aus dem Auto befreien, weshalb zusätzlich die Feuerwehr aufgeboten werden musste. Die zwei Lenkerinnen sowie eine Mitfahrerin des VW's mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden beträgt zirka 25'000 Franken. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die von der Autobahn herkommende Automobilistin den Vortritt missachtet haben, wie die Kantonspolizei mitteilt. (kob)