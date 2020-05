Unfallopfer mit schweren Verletzungen liegen gelassen: Polizei verhaftet Töff-Fahrer

Ein 33-jähriger Motorradlenker hat am frühen Freitagmorgen in Fahrwangen eine Frau angefahren. Er liess sie schwer verletzt liegen. Ermittlungen führten noch im Lauf des Tages zu dem Mann, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Sie verhaftete ihn und stellte das Motorrad sicher. Es war beschädigt. Der Fahrer musste den Führerausweis abgeben und wurde an die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau verzeigt. Er hat die Tat gestanden.

