Rassismus-Debatte: Mohren in zwei Aargauer Gemeindewappen – das sind die Gründe

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat weltweite Massenproteste und Demonstrationen ausgelöst – auch in der Schweiz. Daraus entstanden Diskussionen über latenten und offensichtlichen Rassismus. Das zeigt sich beispielsweise in der Entscheidung der Migros, künftig keine Dubler «Mohrenköpfe» mehr zu verkaufen. Oder aber in mutmasslich rassistischen Darstellungen in Gemeindewappen, wie AZ-Leser bemerkten.

Im Kanton Aargau gibt es zwei Gemeinden, die einen sogenannten «Mohren» im Wappen tragen. Eine davon ist Möriken-Wildegg. Laut der Blasonierung, also der sprachlichen Beschreibung eines Wappens, heisst es dort: «In Gelb Mohrenkopf mit roten Lippen und Ohrringen über schwebendem rotem Sechsberg.»