Die beiden Standorte werden per 6. Mai aufgehoben, wie LeShop mitteilt. Von der Schliessung sind insgesamt 22 Festangestellte betroffen: 10 in Studen (BE), 11 in Staufen (AG) sowie eine Person in den zentralen Diensten. Sie sollen innerhalb der Migros-Gruppe weiterbeschäftigt werden.

Grosse Erfolge in Frankreich

Mit den beiden Abholmärkten wollte LeShop den Schweizer Detailmarkt revolutionieren. Vorbild war das Nachbarland Frankreich, wo alle grossen Detailhändler wie Carrefour, Casino Auchan, Leclerc und Chronodrive zusammen über 3000 Abholmärkte betreiben.

«Wir sind überzeugt, dass wir mit LeShop-Drive eine Detailhandelsrevolution einleiten», sagte CEO Dominique Locher im Herbst 2014 bei der Eröffnung des Staufner Abholmarktes. Mit den Erfahrungen der beiden Pilotstandorte Büren und Staufen wolle man weitere Abholmärkte in der Schweiz eröffnen.

Das ist nun vom Tisch. LeShop begründet die Schliessung mit dem gleichzeitigen Ausbau des Liefer- und Abhol-Services. Kunden könnten auf nahgelegene PickMup-Abholstellen zurückgreifen. Bis Ende April baut LeShop sein Abhol-Angebot laut eigenen Angaben auf mehr als 80 PickMup-Standorte aus. In der Folge soll die Zahl auf über 100 ausgebaut werden.

Auch den Service im Heimlieferdienst baut LeShop aus. «Den Kunden stehen somit neu in der ganzen Schweiz Abholmöglichkeiten im dichten Netz bestehender Migros-Standorte zur Verfügung», wird Dominique Locher in der Mitteilung zitiert. Zudem hält Locher fest, dass die Drive-Pilotversuche «wertvolle Erkenntnisse» geliefert hätten.