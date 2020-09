Lenkerin leicht verletzt: Trotz Warnlicht abgebogen und vor herannahenden Zug gefahren

Am Donnerstagmorgen kam es um 10.10 Uhr in Seon zu einem Verkehrsunfall. Ein weisser Smart beabsichtigte von Lenzburg kommend in Seon den Bahnübergang rechts Richtung Schafisheim abzubiegen.

Aus der gleichen Richtung nahte ein Zug der Seetalbahn. Trotz Warnlicht bog die Smartlenkerin ab und damit direkt vor den herannahenden Zug.

Durch den Aufprall wurde die Fahrzeuglenkerin leicht verletzt und musste ins Spitalp gebracht werden. Im Zug verletze sich niemand. Die Fahrgäste der Seetalbahn konnten ihre Fahrt nicht weiterführen. Sie mussten den Zug verlassen und sich zu Fuss zum Bahnhof begeben.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten, die von der Feuerwehr Seon-Egliswil durchgeführt wurden, blieb die Strasse rund 1 Stunde gesperrt. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt und die Schiene und Strassen sind wieder frei.

