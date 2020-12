In einer Kurve die Herrschaft über das Auto verloren: Neulenker zerstört sein Fahrzeug

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag um 22.50 Uhr auf der Jurastrasse in Wildegg. In einem Seat Ibiza fuhr der 22-Jährige von der Aarebrücke kommend in Richtung Zentrum. In der Rechtskurve ausgangs der dortigen Unterführung verlor er die Herrschaft über den Wagen. Über die Gegenfahrbahn hinaus geriet er auf die Böschung und überschlug sich danach. Der Seat kam schliesslich auf der Seite liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Totalschaden am Auto

Eine Ambulanz brachte den 22-Jährigen ins Spital. Seine Verletzungen dürften nicht schwerer Natur sein. Sein 18jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Als Unfallursache steht übersetzte Geschwindigkeit im Vordergrund. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. (az)

