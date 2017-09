Nach dem jetzigen Ermittlungsstand hat der Vierfachmörder von Rupperswil auch Kinderpornografie besessen. Bis zur Tat im Dezember 2015 verhielt sich der damals 33-jährige Thomas N. nie auffällig.

«Er hatte sich über lange Jahre in Griff», sagt Ex-Kriminalkommissar Markus Melzl gegenüber Tele M1. «Er hat die Taten möglicherweise in seiner Fantasie durchgespielt. Und wie in einem Dampfkochtopf ist der Druck in ihm immer grösser geworden. Er hatte kein Ventil und ist explodiert - was dann zu so einem schweren Verbrechen geführt hat.»

Auch sei das Verhalten nach der Tat auffällig. Thomas N. wickelte das Küchemesser, mit dem er die vier Personen umbrachte, in Geschenkpapier und entsorgte es in einem Aarauer Mülleimer. «Es ist gut möglich, dass er ganz genau wusste, wie er sich am Tatort und auch nach der Tat verhalten musste.»

Melzl wird die nun Veröffentlichung der psychiatrischen Gutachten abwarten um zu sehen, «was für eine Person Thomas N. wirklich ist».