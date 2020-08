Badeunfall im Hallwilersee: 49-jähriger tschechischer Tourist ertrinkt im Hallwilersee

Am Mittwochabend ist es im Hallwilersee zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Kurz nach 20 Uhr erhielt die Aargauer Polizei die Meldung, dass ein Mann bei Birrwil schwimmen gegangen und nicht mehr zurückgekehrt sei, bestätigt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage.

Die Polizei und der Seerettungsdienst suchten nach dem verschwundenen Mann. Sie entdeckten schliesslich eine leblose Person im Wasser treibend. Die Sanität konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es handelt sich um einen 49-jährigen Tschechen, der als Tourist im Aargau war. Der Tscheche sei mit Landsleuten unterwegs gewesen, die in der Schweiz leben, so Graser. Gemeinsam hatte die Gruppe einen Ausflug zum See gemacht.

Laut Graser handelt es sich um den ersten Unfall im Hallwilersee in diesem Jahr. (sam)