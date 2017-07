Zahl der Notfallplätze wird erhöht

Konkret ist Folgendes geplant: Die Zahl der Zimmer wird «nur» von 12 auf 14 erhöht, die Anzahl der Betten steigt damit von 25 auf 29. Damit nähern sich die beiden Trägerkantone der Anzahl Notfallplätze an, die sie gemessen an der Bevölkerungszahl zur Verfügung stellen sollten. Dafür erhalten die Kinder einen grossen Innenraum, in dem sie auch bei schlechtem Wetter spielen können. Die minderjährigen jungen Frauen bekommen überdies ein eigenes Stockwerk im Haus. Es wird künftig mehr Gemeinschaftsräume geben (vier Küchen statt bisher eine; vier Wohnzimmer statt eines). Die Räume, die für Beratungen und Büroarbeiten zur Verfügung stehen, werden optimiert. Stiftungs-Geschäftsführerin Born: «Damit nicht nur das Allernötigste umgebaut, sondern die Innen- und Aussenräume auch freundlich und funktional eingerichtet und ausgerüstet werden können, sind wir auf Spenden angewiesen.»

Veränderungen gibt es gleichzeitig auch im Betrieb: Per 1. Juli haben Claudia Hauser, langjährige Leiterin des Frauenhauses Zürich Oberland, und Bahare Rahimi, bisherige stellvertretende Leiterin, die Leitung übernommen. Ihre erste Aufgabe wird sein, die Finanzierung des Ausbaus und die Anpassung der Organisation zu sichern.

Spenden können an die Stiftung Frauenhaus AG-SO, Postkonto 50-70380-8, gerichtet werden.