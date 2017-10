Wer mit Bahn oder Bus unterwegs ist, zahlt im Aargau künftig mehr. Auf den bevorstehenden Fahrplanwechsel vom 10. Dezember werden die Tarife innerhalb des A-Welle-Verbundes um durch-schnittlich 2,2 Prozent erhöht. Dabei sei die Senkung der Mehrwertsteuer per 2018 bereits berücksichtigt, heisst es in einer Mitteilung des Tarifverbundes. Offenbar stand eine stärkere Preiserhöhung im Raum: «Im Rahmen des Bestellverfahrens federten die Transportunternehmen durch Effizienzsteigerungen eine höhere Nutzerfinanzierung ab», teilt Martin Osuna, Geschäftsführer der A-Welle, mit.

Auf Nachfrage sagt Osuna: «Die Forderung, den Kostendeckungsgrad im öffentlichen Verkehr zu erhöhen, kommt aus der Politik.» Für die Transportunternehmen sei es ein Abwägen zwischen Kürzungen beim Angebot und Erhöhungen bei den Ticketpreisen. «Die Steigerung um 2,2 Prozent ist das Resultat dieses Prozesses», erklärt Osuna. Ein Monatsabo für eine oder zwei Zonen kostet ab dem Fahrplanwechsel für Jugendliche neu 67 Franken und für Erwachsene 91 Franken. Die Jahresabo-Preise betragen 603 beziehungsweise 819 Franken.

Einfacher für Fricktaler

Mit dem Fahrplanwechsel führen die Tarifverbünde Nordwestschweiz (TNW) und A-Welle eine sogenannte Verbundüberlappung im oberen Fricktal inklusive der Gemeinde Stein ein. Das heisst konkret: Zu den bisherigen 36 A-WelleZonen kommen elf zusätzliche Zonen im oberen Fricktal. «Kunden können damit neu mit einem einzigen Ticket in die erwähnten Zonen des Fricktals fahren», sagt Martin Osuna.

Diese Vereinfachung sei auch einer der Gründe, dass die beiden Tarifverbünde die Neuerung einführen. «Fahrgäste, die heute zwischen TNW und A-Welle unterwegs sind, besitzen bis zu drei Billette für eine Strecke: TNW- Ticket, Streckenkarte und A-Welle- Ticket», so Osuna. «Dies ist nicht nur komplex für die Fahrgäste, es ist auch für das Fahrpersonal sehr zeitaufwendig, mehrere Fahrausweise für einen Kunden auszustellen und erschwert es, den Fahrplan einzuhalten.» Mit der Überlappung falle die seit Jahren schon unbefriedigende Situation weg. Da das obere Fricktal sowohl in Richtung Basel als auch in Richtung Aarau oder Brugg orientiert sei, entspreche die Regelung sicherlich einem Bedürfnis der Kunden, so Osuna. Gleichzeitig hätten auch Transportunternehmen und Politik auf die Überlappung hingewirkt. Eine ähnliche Lösung gibt es im Grenzgebiet der Verbünde A-Welle und Libero (Solothurn). Das obere Fricktal ist jedoch das grösste Überlappungsgebiet.

Wichtig ist Martin Osuna, dass sich für die Kunden, die innerhalb des Tarifverbunds Nordwestschweiz unterwegs sind, auch in Zukunft nichts ändert. «Sie kaufen weiterhin ihr TNW-Ticket.» A-Welle-Fahrausweise für die Fricktaler Zonen sind nur in Kombination mit anderen A-Welle-Zonen erhältlich. Wer beispielsweise in Aarau oder Lenzburg die Schule besuche oder arbeite, kaufe wohl neu ein A-Welle-Abo, so Osuna. «Bislang war es so, dass Kunden, die im oberen Fricktal wohnten und regelmässig ins A-Welle-Gebiet pendelten, aufs Generalabonnement setzten.»

Einfacher wird das Pendeln also – günstiger jedoch nur unter bestimmten Umständen. Denn während der Tarif-Verbund A-Welle in Zonen unterteilt ist, bleibt der TNW ein Ein-Zonen-Verbund, in dem Abos für das gesamte Gebiet gültig sind. Ein Monats-Abo für das gesamte TNW-Gebiet kostet im kommenden Jahr für Jugendliche bis 25 Jahre unverändert 53 Franken, Erwachsene aus dem TNW-Gebiet zahlen 80 Franken. Dieselben Preise gelten für Besitzer eines A-Welle-Abos, die zusätzlich ein TNW-Abonnement benötigen. Die Preise für ein TNW-Jahresabo betragen 530 Franken (Jugendliche) beziehungsweise 800 Franken (Erwachsene).

TNW erwartet keinen Rückgang

Wer in Frick wohnt und in Aarau zur Schule geht oder arbeitet benötigt aber bereits ein Abo für vier A-Welle-Zonen. Die Kosten dafür betragen monatlich 117 Franken für Jugendliche und 159 Franken für Erwachsene. Die Jahresabos für vier Zonen kosten 1053 und 1431 Franken. Vor dem Hintergrund dieser Preisunterschiede erwartet TNW- Geschäftsführer Adrian Brodbeck denn auch stabile Abo-Zahlen in seinem Tarifverbund. «Ich gehe nicht davon aus, dass wir viele Abo-Kunden verlieren werden», sagt er. Schliesslich biete ein TNW-Abo den Pendlern ein grösseres Einzugsgebiet und eine höhere Flexibilität. Den grösseren Vorteil sieht Brodbeck im Einzelbillettbereich. «Hier ist die neue Regelung eine deutliche Vereinfachung für die Kunden», sagt er.