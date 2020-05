Zu ordentlich mag es der Igel nicht: Dank diesen Tipps kommt der «süsse Gärtner» auch zu Ihnen

Igel haben so ihre Vorlieben: Sie fressen am liebsten Katzenfutter, und von Milch bekommen sie furchtbaren Durchfall. Ordentliche Gärten mögen sie nicht. Wer sich also Igelbesuch wünscht, sollte deshalb eher weniger Rasen mähen.

"Igel mögen es möglichst natürlich, mit vielen Hecken und Ecken, wo sie unterschlüpfen können", so Ivar Martin von der Igelhilfe in Seon. Igel sind dämmerungsaktiv und wollen sich tagsüber lieber verstecken, denn sonst werden sie von Parasiten befallen – was ihren sicheren Tod bedeutet. Asthaufen sind bei ihnen als Unterschlupf besonders beliebt.