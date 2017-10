Für «Willkommen in der Schweiz» begleitete die Zürcher Regisseurin neben Andreas Glarner auch die damalige Regierungsrätin Susanne Hochuli (Grüne) und die Studentin Johanna Gündel, die sich zusammen mit der IG Solidarität gegen Glarner wehrte. Sie filmte über ein Jahr lang. Besuchte Susanne Hochuli zu Hause, reiste mit Andreas Glarner in Flüchtlingscamps und fing die Entwicklung von Johanna Gündel mit der Kamera ein.

Lachen und leeres Schlucken

Am Mittwochabend feierte der Film Premiere im Kino Ideal in Aarau. Neben Regisseurin Sabine Gisiger waren auch die drei Protagonisten anwesend. Der Saal war voll. Allerdings sassen in den Samt-Sesseln vor allem geladene Gäste, die nichts für ihr Billett bezahlten. «In diesem Saal sitzen nur 22 zahlende Gäste», sagte Kinobetreiber Rolf Portmann nach der Vorstellung. Schuld gibt er den Medien, die durch ihre Berichte erreicht hätten, dass niemand mehr etwas von diesem Thema hören wolle.

Im Kinosaal zeigte sich jedoch, wie emotional das Thema nach wie vor ist. Obwohl die Standpunkte der Protagonisten bekannt sind, wurde im Saal während der Vorstellung hämisch gelacht, leer geschluckt oder empört geschnaubt.

«Auf jeden Fall sehenswert»

Am Schluss klatschte das Publikum lange. «Der Film ist auf jeden Fall sehenswert», sagt eine Besucherin. Er zeige, wie unterschiedlich man das Thema angehen könne. «Es ist eine Herausforderung, sich zu überlegen, wo man in Bezug auf dieses Thema selber steht oder stehen möchte.»

Ein junger Mann, der Oberwil-Lieli von der Durchreise kennt, findet, «Willkommen in der Schweiz» betreffe uns alle. Er selber habe Andreas Glarner oft zustimmen können. «Aber manchmal war ich auch dazwischen. Da waren mir alle Protagonisten zu extrem.» Seine Begleiterin dachte zwar, sie wisse schon alles über die Diskussion von damals: «Im Film habe ich aber noch Neues erfahren.» Sie findet spannend, dass der Film unterschiedliche Meinungen zeigt.

Applaus für Gündel

Zufrieden sind auch die Protagonisten. «Sabine Gisiger verdient ein grosses Lob», sagt Johanna Gündel. Susanne Hochuli findet es gut, dass es den Film gibt. «Er zeigt, wie damals aus dem Thema ein Hype gemacht wurde.» Ihr gefällt, dass «Willkommen in der Schweiz» nicht wertend ist, sondern einfach zeigt, was ist. Sogar Glarner findet, der Film sei ausgewogen, «obwohl das Weltbild von Sabine Gisiger natürlich durchdrückt». Der Film trage auch sicher nichts zur Lösung bei: «Aber handwerklich ist er gut gemacht. Mir gefallen die Bilder.» Trotzdem brauche die Schweiz keinen solchen Film, aber die Filmförderungsgelder müssten halt verbraten werden.

Von allen Protagonisten genoss Johanna Gündel in Aarau die meisten Sympathien. Eine Frau aus dem Publikum stand spontan auf und gratulierte der Studentin für ihren Mut. «Ich habe im Film wahrscheinlich die grösste Entwicklung von allen durchgemacht», sagte Gündel. «Ich habe gelernt, aufzustehen und etwas zu sagen, wenn mir in einer Situation die innere Stimme sagt, dass etwas falsch ist.» Für diese Aussage gibt es Applaus vom Publikum.

Glarner als «Buh-Mann»

Für Glarner wollte an diesem Abend in Aarau niemand klatschen. Umso mehr zeigt sich, dass seine Aussagen von damals bei vielen Zuschauern immer noch für Unverständnis sorgen. Eine Lehrerin im Publikum griff ihn direkt an: «Ich finde einfach, Sie sind nicht respektvoll. Mich nervt das.» Glarner erwiderte trocken: «Lehrerin. Passt ins Bild.» Kurz musste der Leiter der Diskussion eingreifen, und zu einem sachlichen Ton ermahnen. Glarner nimmt die Kritik locker. Er sei bereits in Locarno eher der «Buh-Mann» gewesen. «Die ganze Filmszene ist ja auch nicht unbedingt bürgerlich. Da kann ich nicht gewinnen.» Regisseurin Sabine Gisiger hofft trotzdem, dass auch Anhänger von Andreas Glarner den Weg ins Kino finden.