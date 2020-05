Was beim Grenzverkehr in Nachbarländer nun erlaubt ist – und was nicht

Offene Grenzen sind für viele Schweizer mittlerweile Normalität. Gerade in den grenznahen Regionen im Aargau gehört ein kurzer Besuch oder Einkauf im Ausland zum Alltag. Obwohl der Grenzübertritt derzeit nur aus triftigen Gründen erlaubt ist, zeigte ein Augenschein in Deutschland, dass offenbar nach wie vor gerne im Ausland eingekauft wird. Was ist in den Nachbarländern denn nun eigentlich erlaubt?

1. Selbsterklärung in Deutschland

In Deutschland gilt weiterhin, dass nicht notwendige Reisen unterlassen werden sollten. Wer kein deutscher Staatsbürger ist, braucht also einen wichtigen familiären, beruflichen oder medizinischen Grund. Das können Montagetätigkeiten, der Besuch beim Lebenspartner oder ein Termin beim Physiotherapeuten sein. Dazu muss allerdings eine schriftliche Selbsterklärung abgegeben werden, wobei der jeweilige Zweck der Einreise angegeben wird.