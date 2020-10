Umgekippter Sachentransportanhänger blockiert Morgenverkehr

Ein umgekippter Sachentransportanhänger sorgte heute Morgen in Kölliken für Stau. Verletzt wurde beim Vorfall auf der Hauptstrasse niemand. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer heute verschickten Medienmitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall kurz nach 09.30 Uhr.

Der 32-jährige Lenker fuhr dabei mit seinem Fahrzeug in Richtung Autobahnanschluss. In einer Linkskurve kam sein Gefährt dann ins Schlingern. Es kippte auf die Seite und drückte einen Kandelaber weg. Am Anhänger und Kandelaber entstand ein grosser Sachschaden. Ersten Aussagen nach wurde der Anhänger vermutlich falsch beladen wurde. Der Lenker erhielt eine Anzeige.