Tötungsdelikt in Buchs: Es war die Ehefrau, die ihren Mann und die drei Kinder tot aufgefunden hat

In Buchs ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen: Die Polizei hat am Veilchenweg, in der Nähe des Bahnhofs, heute Morgen vier tote Personen aufgefunden. Ein Familienvater (37) hat seine drei Kinder (13,11 und 3) umgebracht, seine Frau fand die vier Leichen, als sie von der Arbeit kam.