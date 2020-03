«Selbstverantwortung» – was verstehen unsere Leser in der Corona-Krise unter diesem Begriff?

Dass das nichts mit Selbstverantwortung zu tun hat und schon gar nicht mit der Devise, «sich sein Leben nicht vorschreiben zu lassen», darin sind sich sich die meisten unserer kommentierenden Leserinnen und Leser einig. Über Facebook haben wir sie gefragt, was sie persönlich zu der Eindämmung des Corona-Virus beitragen. Die meisten Antworten machen klar, dass zum Schutz der älteren Mitmenschen sowie der Risiko-Gruppe jetzt vor allem eine Massnahme wichtig ist – und unbedingt befolgt werden muss: Zuhause bleiben.

Die angenehme Frühlingssonne mag ihren Teil dazu beitragen, dass einige Menschen den Rat des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und die dringenden Empfehlungen von Expertinnen und Experten nur ungerne befolgen. Unsere Leserinnen und Leser berichten von vollen Cafés, vollen Spielplätzen, wo Mütter und Väter mit ihren Kindern verweilen und sie beobachten Senioren-Treffs im öffentlichen Raum oder ältere Menschen, die in Supermärkten einkaufen.

Wenig Verständnis zeigen unsere Leserinnen und Leser für jene, die es in Zeiten der Corona-Krise nicht lassen können, sich im öffentlichen Raum in grösseren Gruppen zu treffen.

Am Sonntag war das vielerorts in der Nordwestschweiz zu beobachten, und auch am Montag scheint man die Sonne geniessen zu wollen, indem man sich draussen trifft. Dort, wo sich auch andere treffen –so entstehen Menschenansammlungen, die über die Anzahl von 50 hinaus gehen.

Nicht nur auf unseren Facebook-Seiten, sondern auch an anderen Stellen in den Sozialen Medien war die Empörung über das Nichteinhalten der vom BAG empfohlenen Regeln zu spüren.