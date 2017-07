Gedankenverloren steht Stephan Gaberthüel auf der Strasse in seinem Quartier in Oftringen und schaut den vorbeiziehenden Wolken nach. Kräftig zieht er an seinem Stumpen und bläst den Rauch in den Sommerwind. Immer wieder geht ihm durch den Kopf, was ihm am letzten Samstag widerfahren ist. «Nie mehr», sagt er, «nie mehr möchte ich so etwas noch einmal durchmachen.» Stephan Gaberthüel ist der stille Held von Oftringen. Er hat am letzten Samstag zwei Menschen vor dem sicheren Ertrinkungstod bewahrt.

Der 52-jährige SBB-Mitarbeiter ist am späten Nachmittag mit seiner Lebenspartnerin Irene Hug in seiner Wohnung im 2. Stock am Dorfbach 3, als sich der Himmel über Zofingen verdüstert. Die beiden schauen besorgt aus dem Fenster. Hagel setzt ein. Irene Hug zückt ihr Handy und macht ein Bild.

«Schon da war es mir nicht mehr geheuer», sagt sie. Dann öffnet der Himmel seine Schleusen. Binnen Minuten steht das ganze Quartier mit den neuen Mehrfamilienhäusern unter Wasser. «Wir müssen jetzt mal in den Keller», sagt Stephan Gaberthüel zu seiner Partnerin. «Nachsehen, was da los ist.»