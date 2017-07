«Wir haben die Schlussfeier auf den Mittwoch angesetzt. Die Weisung des BKS führt nun dazu, dass nach der Schlussfeier die Schülerinnen und Schüler nochmals zwei Tage in die Schule kommen müssen.» Das sei geradezu eine Einladung an die Schüler für Saubannerzüge aller Art.

Grossmutter aus Japan verpasst Feier

In Spreitenbach hat genau diese Weisung des BKS zu einer grotesken Situation geführt: Die Schlussfeier, die bereits lange voraus angesetzt war, musste kurzfristig verschoben werden. Es wäre absurd gewesen, die Schüler nochmals zehn Tage lang in die Schule zu zwingen, nachdem man sie bereits feierlich verabschiedet hat. Also wurde die Schlussfeier nachträglich nach hinten verschoben. Was allerdings dazu führte, dass eine Grossmutter aus Japan, die bereits fix den Flug für die Schlussfeier des Enkels gebucht hatte, diese verpasst hat. Das verschobene Abschlussfest findet nun erst statt, wenn die Grossmutter bereits wieder in Japan ist.

«Es wäre sinnvoller gewesen, der Kanton hätte früher kommuniziert oder den Schulen für die Umsetzung eine Übergangszeit bis zum nächsten Schuljahr gewährt», sagt Schulleiter Roger Stiel. Dann wäre auch die Grossmutter aus Japan nicht vergeblich angereist.

Unterschiedliche Ansichten

Für Roger Stiel ist es nur fair, dass nun auch die Bezirksschüler bis zum Ende des Schuljahres durchhalten müssen; bei den Sekundar- und Realschülern war das seit je so. Die letzten Schulwochen in Spreitenbach werden von traditionellen, schulspezifischen Anlässen wie Sporttag, Rummelplatz oder Hungermarsch aufgelockert. Man probt auch für die anstehenden Abschlussfeiern. Natürlich sei überall eine gewisse Schulmüdigkeit feststellbar, sagt Stiel, aber das sei wohl normal.

Nach den Sommerferien trifft sich eine Arbeitsgruppe, die aufgrund der gemachten Erfahrungen versucht, den letzten Monat zu optimieren. «Dass man mit der Abschlussprüfung nun definitiv abgefahren ist, finde ich richtig. Denn sie hatte längst an Bedeutung verloren», sagt Stiel.

Anders sieht das Christoph Wartler, Schulleiter der Bezirksschule Entfelden: «Ich war ein Fan der klassischen Bezirksabschlussprüfung», sagt Wartler. «Ich finde es schade, dass es sie nicht mehr gibt.» An der Bezirksschule Entfelden gibt es kein Spezialprogramm für die letzten Schulwochen der Viertbezler.

Der Unterricht erfolgt weiterhin nach Stundenplan. «Aber wir nutzen die Chance, um einzelne Themen zu vertiefen oder zu repetieren», erklärt Schulleiter Wartler. So machen Schülerinnen und Schüler, die an weiterführende Schulen wechseln, zum Beispiel in der Mathematik bereits Bekanntschaft mit Kanti-Themen. «Da kommt es uns entgegen, dass die Schülerinnen und Schüler aus den vier Jahren Bezirksschule kooperative Lernformen bereits sehr gut kennen und anwenden können.» Auch an der Bezirksschule Entfelden hat man nach der Weisung des BKS im Nachhinein die Abschlussfeier um einen Tag nach hinten verschoben. Sie findet nun am Dienstag der letzten Schulwoche statt.

Kritik am Check S3

«Die Checks S2 und S3 halte ich für gute Standortbestimmungen. Für die Schülerinnen und Schüler hat der Check S2 einen höheren Stellenwert als der Check S3, weil dieser teilweise bei Bewerbungen um Lehrstellen von den Lehrbetrieben eingefordert wird», sagt Wartler.

Auch die Viertbezler der Schule Rheintal-Studenland in Bad Zurzach haben den Check S3 absolviert, erklärt Schulleiter Stascha Bader.

Allerdings sei der Check für die einzelnen Schüler ohne Bedeutung und deshalb auch entsprechend entspannt angegangen worden. Diese letzten Schulwochen ohne Notendruck sei doch eine gute Möglichkeit, all jene Themen und Projekte anzugehen, die bisher nicht möglich waren, sagt Stascha Bader. Und so anders sei die Situation ja nicht: Auch mit der Abschlussprüfung wussten viele Schüler schon Monate vorher, wie es für sie weitergeht, sie brauchten sich keine Sorgen zu machen. Und sie hätten trotzdem nicht nachgelassen, sondern in einzelnen Fällen gar noch einen Zacken zugelegt. «Und dieses Jahr ist es nicht anders», sagt Bader.

Neu mit Abschlusszertifikat

Neu erhalten die austretenden Bezirksschülerinnen und -schüler ein Abschlusszertifikat. Es enthält die Noten, die Ergebnisse des Checks S3 und allenfalls eine Bewertung der Arbeit aus dem Projektunterricht. «Hier geht es um einen Kulturwandel», sagt Martin Schaffner, Präsident des Aargauer Bezirkslehrervereins. «Es braucht noch etwas Zeit, bis das Zertifikat den richtigen Stellenwert erhält.» Auch wenn der Check S3 bei weitem noch nicht perfekt sei; er sei eine gute Sache und werde sich etablieren.