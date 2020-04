Keine Begrüssungsküsschen mehr – Aargauer Körpersprache-Experte erklärt, was die soziale Distanz mit uns macht

Begrüssen ja, umarmen nein. Jeder kennt das inzwischen. Immer begleitet von diesem ungewohnten bis unangenehmen Gefühl: "Hier stimmt doch was nicht." Denn Handschlag, Schulterklopfen oder die berühmten drei Schweizer Küsschen – all das was einmal normal und alltäglich war – ist jetzt verboten. Etwas unbeholfen versuchen wir deshalb Alternativen zu finden: Mit dem Knie, Ellebogen oder Fuss. Aber das Vermissen und die Verwirrung bleibt. "Die Begrüssungsrituale fehlen uns", sagt der Aargauer Körpersprache-Experte Etienne Dubach. "Durch das Wegfallen entsteht eine grosse Distanz". Denn diese Rituale gehören zu unserer Gesellschaft. Ohne unsere gewohnten drei Küsschen, ohne die leichte Berührung mit der Hand, fühlen wir uns deshalb hilflos.

"Wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Berührung" Schon Babys brauchen Körperkontakt. Die Annahme, das sei nicht so und zuviel Körperkontakt schade den Kleinen, ist längst wiederlegt. So wurde bei Waisenkindern aus Kriegsgebieten in den 40-er-Jahren die kaum berührt und selten umarmt wurden, beobachtet, dass sie langsamer wuchsen und weniger Empathie entwickelten. Auch gesundheitlich hatte das Folgen. Körperkontakt und Nähe sind also, da sind sich heute alle einig, extrem wichtig. Sie schaffen Geborgenheit und Vertrauen. Auch zwischen Geschäftspartnern. "Durch Corona entsteht Distanz - auf einer sehr unbewussten Ebene" Deshalb sind Vertragsverhandlungen in Zeiten von Corona schwieriger geworden. Denn da geht es um Kaufen und Verkaufen. Da muss, wenn man sich noch nicht kennt, erst eine gewisse Beziehung aufgebaut werden. Das braucht man für gute Geschäfte oder einen Millionen-Deal. In einer Videokonferenz sei das nur schwer realisierbar, so Dubach. "Schliesslich sind das Energien, die zwischen Menschen entstehen." In Neuseeland drücken die Maori sogar zur Begrüssung ihre Nasen aneinander, um den Lebensatem des anderen zu spüren. Und in der traditionellen chinesischen Medizin werden über den Körpergeruch Organkrankheiten wahrgenommen.