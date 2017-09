«Ich habe das in einem Gemütszustand geschrieben, als mein Leben auf einem Tiefpunkt angelangt war», erklärte der Beschuldigte vor Gericht. «Ich würde das heute nicht mehr schreiben. Ich wollte den Eintrag anderntags ja auch löschen. Ich wollte niemanden zu irgendetwas anstiften. Ich war mir auch nicht bewusst, was das auslösen würde.» Die Einträge, die der Beschuldigte, wenige Tage nach dem Vorfall von Flaach – bei dem am 1. Januar 2015 eine Mutter angesichts des drohenden Entzuges der elterlichen Obhut durch die Kesb ihre beiden Kinder getötet hatte – auf seinem Facebook-Account gemacht machte, sind jedoch heftig.

O-Ton der Anklageschrift: «Jeder, der mir einen Kopf der Kesb bringt, wird belohnt. Es huere verdammts dräckpack, wo mer jede einzel mue besitige.» Und: «Jetzt isch es a de zyt, dass mir normali bürger a d macht chöme om genauso hueresöhn und -töchtere os de macht z verdamme.» Darauf folgen noch weit weniger zitierfähige Aussagen.