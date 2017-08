Am Donnerstag ist Schlager-Star Beatrice Egli die Headlinerin des Volksschlager-Abends am Heitere Open Air. Nun hat ihr Management verhindert, dass die Höhepunkte in einem Beitrag auf SRF 1 ausgestrahlt werden. Auch sonst verliert Egli den Kontakt zu ihren Fans zunehmend. Das sieht die Kritisierte anders.