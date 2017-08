In der Kommentarspalte sprechen ihr die meisten Fans ihre Unterstützung zu. "Wir stehen hinter dir", "du bist die beste" und "lass dich nicht unterkriegen", lautet der Tenor. Nur User foodracer stützt die Kritik an Egli: "Wir waren im Seefeld in der Hospitality und hätten gerne ein Selfie nach deinem Konzert gehabt", schreibt er. Das Management habe das aber vehement verhindert. Nur dank der Hilfe von Freunden hätten die anwesenden Fans ein Selfie machen können - gemeinsam, nicht einzeln. "Seitdem waren wir nicht mehr an einem deiner Konzerte", schreibt er an Egli.

So nahm die Geschichte ihren Lauf

Wenn das Volk etwas von «seinen» Schlagerstars verlangt, dann bestimmt keine musikalische Virtuosität, keine philosophisch-intellektuellen Liedtexte und schon gar keine Live-Performances an Auftritten. Unverzichtbar für Akteure im Volksschlager-Business sind hingegen ein paar charakterliche Eigenschaften: Bodenständigkeit, Volksnähe und Frohmut.

Dass die meisten Schlagerstars sich Mühe geben, diese Erwartungen zu erfüllen, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Klar, den Hansi Hinterseer muss man oft etwas nerven, bis er vor die Kamera will, aber das Gros der bestverdienenden Künstler von den Amigos bis zu den Zillertalern ist dermassen unkompliziert und zu fast jedem Blödsinn vor der Kamera bereit, dass man sich bisweilen verwundert die Augen reibt. Beatrice Egli verhält sich wesentlich zurückhaltender.