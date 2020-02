Hohe Bussen und Billetentzug: Gleich vier massive Tempoüberschreitungen bei Kontrollen im Aargau

Die vier Fahrzeuglenker wurden bei Kontrollen am Samstag und in der Nacht auf Sonntag in Würenlos, Ehrendingen und auf der A1 in Richtung Zürich angehalten. Sie waren alle deutlich zu schnell unterwegs.

In Würenlos wurde ein Lenker mit strafbaren 35 km/h, in Ehrendingen zwei PW-Lenker mit strafbaren 45 km/h und 66 km/h sowie auf der A1 ein PW-Lenker mit strafbaren 47 km/h gemessen, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilt.

Alle vier Lenker müssen mit einer hohen Busse und mit längerem Führerausweisentzug rechnen.