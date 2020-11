Für die Opfer von Buchs brennen Kerzen - Ermittler finden Abschiedsbrief des Vaters

Schon am Montagabend brannten am Veilchenweg in Buchs die ersten Kerzen. Nun stehen vor dem Einfamilienhaus, in dem ein Familienvater seine drei Kinder und danach sich selber umbrachte, Dutzende von Kerzen, Beileidskarten und Fotos, die an die Opfer erinnern. Die Trauer um die Kinder im Alter von drei, elf und 13 Jahren ist riesig, niemand kann die Tat des 37-jährigen Vaters verstehen.

Derweil laufen die Ermittlungen im Tötungsdelikt weiter, wie Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage bestätigt. Dabei geht es primär darum, die Todesursache der Opfer herauszufinden. «Die Staatsanwaltschaft hat am Montag eine Obduktion der Verstorbenen angeordnet, diese finden im Verlaufe des heutigen Tages statt», sagt Strebel.