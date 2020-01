Flugzeugabsturz an Aargauer Grenze: Getöteter Pilot ist identifiziert

(spe) Am Dienstagnachmittag ist im Gebiet des Rüediwaldes in Schongau ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei starb der Pilot. Mittlerweile ist dieser identifiziert. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, war der Pilot ein 78-jähriger Schweizer.

Der Leichnam des Verstorbenen sei am Dienstagabend geborgen worden, so die Polizei. Die Untersuchungsbehörden ordneten eine Obduktion der Leiche am Institut für Rechtsmedizin an.