Dieser Artikel im Strafgesetzbuch besagt, dass der Richter von einer Bestrafung absehen kann, wenn der Täter aus zureichenden Gründen angenommen hat, dass er zur Tat berechtigt sei. Die «Basler Zeitung» schrieb nach dem Urteil: «Da zum Zeitpunkt des Unfalls solche Fahrten Brauch gewesen und geduldet worden seien, erachtet das Gericht die Gründe als zureichend.»

Der Richter fügte aber an: «Heute sähe das anders aus.» Der Halter des Traktors – er hatte diesen der Clique ausgelehnt – wurde freigesprochen. Ihm konnte nicht bewiesen werden, dass sein Fahrzeug bei der Übergabe nicht betriebssicher war.

Verletzt davongekommen

In Holziken liessen sich im Juli 1997 am letzten Schultag 27 Schüler von einem 17-jährigen Gspänli auf einem Anhänger in die Schule chauffieren. Im fröhlichen Übermut drückte der junge Fahrer etwas zu sehr aufs Gas, wegen übersetzter Geschwindigkeit kippte der Anhänger. 17 Schüler wurden verletzt.