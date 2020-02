Entwickelt am Campus Brugg-Windisch: Aargauer Forscher hoffen und bangen mit der Raumsonde

Es steht viel auf dem Spiel. An diesem Tag startet die Raumsonde Solar Orbiter ihre Reise zur Sonne. Mit an Bord ist das Röntgenteleskop STIX, entwickelt und gebaut an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch.

Blick auf die Uhr, noch wenige Minuten. Auf dem rechten Schirm ploppt der Timer auf: 4.00, 3.59, 3.58. Jeder am Tisch zählt für sich die Sekunden herab. Battaglia drückt die Fingernägel in ihre Handflächen. Start. Um kurz nach 5 Uhr (23 Uhr Ortszeit) färbt sich der pechschwarze Nachthimmel von Cape Canaveral in ein grelles Weiss. Die Triebwerke grollen, die Rakete steht schräg in der Luft und steigt und steigt.

Das Wichtigste: Sie ist immer noch ganz und hat sich nicht in einem Feuerball aufgelöst. Wenig später erscheint ein ESA-Forscher aus der Live-Schaltung im Bild. «Great success», meldet er. Alle im Raum am Campus in Brugg-Windisch klatschen. Erleichtert, nicht euphorisch.

5.40 Uhr. Inzwischen hat sich auch die zweite kleinere Rakete losgelöst, Solar Orbiter gleitet jetzt alleine durchs All. Zwei letzte Hürden hat die Sonde zu meistern. Noch fehlt ein Signal, damit sie Daten empfangen und senden kann.