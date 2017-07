Frisch behutet geht es dann weiter von Hägglingen nach Lenzburg. Am späteren Nachmittag mischt sich da der Bundesrat unter das Volk. Auf dem Metzgplatz ist ein Apéro angesagt. Und die Lenzburger strömen von allen Seiten auf den Platz; Tambouren, Chlauschlöpfer und das Freischaren-Corps empfangen die Gäste aus Bern, die Lenzburger klatschen zur Begrüssung, die Landfrauen kümmern sich um die Bewirtung. Die Bundespräsidentin hält aus dem Stegreif eine launiger kurze Ansprache und erntet grossen Applaus. Die Bundesräte verteilen sich unter den Lenzburgern, schütteln Hände, beantworten Fragen und stellen sich tapfer für Selfies zur Verfügung. So weiss eine rüstige Dame ganz genau, was sie will: «Du kannst mir sagen, was du willst, – aber der Berset ist mit Abstand der Attraktivste.» Dann geht sie und macht ein Selfie mit Alain.

Der Abend gehört dann ganz dem Bundesrat. Man möchte ganz ungestört «en famille» sein. Deshalb bleibt geheim, wo die Bundesräte übernachten. Es ist lediglich bekannt, dass das irgendwo am Hallwilersee geschehen ist. Ein lösbares Rätsel also.

Am Freitag wird die Landesregierung auf Wunsch der Bundespräsidentin in den Kanton Obwalden weiterreisen. Geplant ist auch wieder eine Begegnung mit der Bevölkerung, diesmal auf dem Dorfplatz von Sarnen. Der Ort ist nicht zufällig gewählt. Durch ihren Ehemann Roland Hausin ist Doris Leuthard Doppelbürgerin von Merenschwand und Sarnen.

Lesen Sie die Bundesratsreise in unserem Liveticker nach: