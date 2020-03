Corona-Ansteckung beim Gemüsekauf? Coop bietet ihren Kunden Desinfektionsmittel an – Migros nicht

Kaum wurde der erste Corona-Fall in der Schweiz vermeldet, kam es zu ersten Hamsterkäufen. Vor allem Konserven, Beilagen, Milchprodukte und Babynahrung sind gefragt, heisst es von der Migros. Coop gibt sich wage, spricht von einer Zunahme der Nachfrage nach «länger haltbaren Lebensmitteln». Schweizerinnen und Schweizer legen sich Notvorräte an. Man weiss ja nie. Sicher ist sicher. Davon profitiert der Detailhandel – und zwar online genauso wie in den Filialen.

Trotz leerer Regale versichern die beiden Detailhandelsriesen unisono, dass es nie zu Lieferengpässen gekommen sei und es auch nicht zu solchen kommen werde. Längst hat man die erhöhte Nachfrage registriert und die Planung entsprechend angepasst. «Wir haben ein Basissortiment definiert, das wir sowohl in den Eigenbetrieben unserer Industrieunternehmen als auch in der Logistik priorisieren. Damit wollen wir die Grundversorgung sicherstellen», sagt Marcel Schlatter, Mediensprecher der Migros. Die Güter entsprächen in etwa jenen des vom Bund definierten Notvorrates.

«Vor Filialschliessungen gehen wir derzeit nicht aus»

Was aber passiert, wenn ein Mitarbeiter in einer Filiale plötzlich positiv auf das Corona-Virus getestet wird? Muss man die Filiale schliessen, gar desinfizieren? Sowohl Migros als auch Coop geben sich bedeckt. Man würde über Massnahmen informieren, wenn es soweit käme. Schlatter: «Selbstverständlich bereiten wir uns aber intensiv auf einen solchen Fall vor. Von Filialschliessungen gehen wir derzeit nicht aus.»

Um den Ernstfall zu verhindern und die Mitarbeiter möglichst gut zu schützen, seien alle Filialmitarbeiter der Migros bereits mit Desinfektionsmittel ausgerüstet worden. Ab nächster Woche werden allen Migros-Mitarbeitenden Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Weil die Desinfektionsmittel kaum mehr erhältlich waren, hat die Migros nun selbst angefangen, solche zu produzieren. Daneben gelten für alle Mitarbeitenden von Migros und Coop die Hygienevorschriften des Bundesamts für Gesundheit. Regelmässiges Händewaschen, kein Händeschütteln, husten in Armbeuge und zu Hause bleiben bei Fieber oder Husten.

In einzelnen Coop-Filialen, zum Beispiel jener im Bahnhof Aarau, wird sogar den Kunden Desinfektionsmittel angeboten. Man weiss ja nie, wer vor einem seine Finger in den Karotten hatte. Soweit geht man bei der Migros nicht. Schlatter betont allerdings: «Eine Übertragung des Erregers über Lebensmittel auf den Menschen ist nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand unwahrscheinlich.»