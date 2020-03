Andreas Burri übernimmt die neue Leitung für die HEKS-Regionalstelle

Andreas Burri (*1977), der designierte Leiter der HEKS-Regionalstelle Aargau/Solothurn, bringt für seine neue Aufgabe einen gut gefüllten Rucksack an beruflichen Erfahrungen mit. Nach dem Lizenziat in Betriebs- und Volkswirtschaft an der Universität Bern sowie verschiedenen Praktika beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) war er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Basel-Stadt tätig.

Ab 2009 zeichnete er sodann für die Leitung der baselstädtischen Amtsstelle der Arbeitslosenversicherung verantwortlich, bevor er schliesslich 2012 als Leiter der Sektion Wirtschaft zur Stadt Aarau wechselte.

Der gebürtige Luzerner ist verheiratet und Vater von drei Kindern. (mgt)