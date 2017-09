Jetzt hoffen die Spezialisten, die Grundel am Kraftwerk Säckingen auf Höhe von Stein (Aargau) zu stoppen. Grundeln sind nämlich schlechte Schwimmer. Sie haben Mühe mit Fischtreppen wie jener in Säckingen. Man überlege nun, ob Grundeln mit Sperren von den heimischen Fischen separiert, oder auf der Fischtreppe via Video erkannt und gezielt abgefischt werden können, so Tesini.

Boote vor Weiterfahrt reinigen

Damit sei aber noch keine Gewähr gegeben, sagt Braun, denn Grundeln kleben ihren Laich auch an Schiffsrümpfe: «Die transportieren diesen Fisch dann ungewollt nach oben in weitere Gewässer.» Um das zu verhindern, müsste man bei der Staustufe, die die Grundeln bisher noch nicht überwunden haben, Boote eigentlich aus dem Wasser holen, sie reinigen und so lange trocknen lassen, bis der Laich abgetötet wird. Erst dann sollte man das Boot wieder zu Wasser lassen.