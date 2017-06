Mit seinem Überholmanöver bei schlechter Sicht an einem dunklen, nebligen Dezembermorgen hat ein heute 32-jähriger Mann einen tödlichen Unfall in Kauf genommen. Das Obergericht Aargau bestätigte am Donnerstag das erstinstanzliche Urteil: 5,5 Jahre Freiheitsentzug wegen eventualvorsätzlicher Tötung.