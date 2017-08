Zum Selbstunfall kam es kurz nach 16.30 Uhr auf der Bernstrasse in Rothrist. Der 24-jährige Schweizer war unterwegs Richtung Zentrum, als er seinen BMW so stark beschleunigte, dass er in der Linkskurve beim Sennhof die Kontrolle verlor.

Schleudernd geriet er zuerst auf die Gegenfahrbahn und prallte danach am rechten Strassenrand gegen ein Geländer, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Die drei Insassen im BMW blieben unverletzt. Das Auto hingegen wurde erheblich beschädigt.

Die Polizei verzeigte den BMW-Fahrer an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis ab.

