Wanderfreude: Aussicht Chänzeli, Aussicht Chalchofen, Aussicht Chäpeli; Panoramaweg durchs Gilgenbergerland. Mittagessen im Bergrestaurant Meltingerberg oder aus dem Rucksack. Und die einmalige Gelegenheit, einen Nationalrat als Wanderführer zu erleben.

Wanderleitung: Christian Imark, Werner Hänggi, Ruedi Kohler, Walter Stebler

Zeitungswanderer: Bojan Stula, Stv. Chefredaktor und Redaktionsleiter «bz Basellandschaftliche Zeitung»; Dimitri Hofer, Redaktor «bz Basellandschaftliche Zeitung»; Simon Tschopp, Redaktor «bz Basellandschaftliche Zeitung»; Roman Würsch, Chef vom Dienst «az Nordwestschweiz»

Prominente Gäste: Georg Berger, Direktor Berufsbildungszentrum Olten; Urs Huber, Kantonsratspräsident SO; Daniel Urech, Kantonsrat SO; Mark Winkler, Kantonsrat SO

Schwierigkeitsgrad: schwer