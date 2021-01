Zwölf Prozent mehr Tote : Das Coronajahr brachte dem Fricktal eine deutlich höhere Mortalität

Wie gross die Auswirkung der Coronapandemie auf die Zahl der Todesfälle genau war, lässt sich anhand der Zahlen nicht exakt eruieren; auch demografische Gründe sowie natürliche, jährliche Schwankungen spielen eine Rolle. Corona hat aber sicher deutliche und traurige Spuren in der Statistik hinterlassen; allein in den beiden Alterszentren in Laufenburg und Frick forderte die Coronapandemie im Dezember 2020 über 40 Opfer.

Die meisten Todesfälle verzeichnete 2020 die grösste Fricktaler Kommune, Rheinfelden. Hier starben im letzten Jahr 100 Personen. Am zweitmeisten Todesfälle verzeichnete die einwohnermässig zweitgrösste Fricktaler Gemeinde, Möhlin. 70 Personen mit Wohnsitz in Möhlin schliefen für immer ein. Dahinter folgt Frick mit 59 Todesfällen. Dass die Zahl in Frick nicht höher ist, liegt auch daran, dass viele Bewohner des Alterszentrums – wie es Usanz ist – nur als Wochenaufenthalter gemeldet sind, ihre Schriften aber in der ehemaligen Wohngemeinde belassen. Sie tauchen deshalb in der Todesstatistik ihrer ehemaligen Wohngemeinde auf.

Prozentual stieg die Zahl der Todesfälle in Frick im letzten Jahr um 55,26 Prozent an, in Möhlin waren es 6,06 Prozent. In Rheinfelden ging die Zahl der Todesfälle dagegen gegenüber dem Vorjahr um 5,66 Prozent zurück. Insgesamt verzeichneten ein Drittel der Gemeinden tiefere Todeszahlen als im Vorjahr. Am wenigsten Todesfälle in absoluten Zahlen hatten die beiden kleinen Gemeinden Olsberg und Oberhof; jeweils drei Einwohner verstarben.

Lesen Sie morgen: So haben sich die Einwohnerzahlen im Fricktal 2020 entwickelt.