Wer für ein 5G-Verbot ist und wer dagegen: Grüne Laufenburg unter der Lupe

Die Frage ist nun: Hält dieser Trend bei den Grossratswahlen an? Gut möglich, denn der Klimawandel macht nach wie vor vielen Sorgen – auch wenn die Klimakrise in den letzten Monaten von der Coronakrise in den Hintergrund gedrängt wurde.

Die Frage, wer auf dem grünen Sessel in Aarau Platz nehmen wird, scheint ebenfalls klar: Gertrud Häseli. Die Wittnauerin sitzt seit 2009 im Grossen Rat und setzt sich hier mit viel Herzblut und Verve für die Umwelt und die Anliegen der Frauen ein. Häseli, die zwischenzeitlich die Grünen Aargau präsidiert hat, gilt als Querdenkerin und eckt mit ihren Ideen und Einstellungen bisweilen auch gehörig an. Doch das macht sie, handkehrum, auch für Nicht-Grüne wählbar.

Schon grösser sind die Differenzen in der Frage, wie ausgeprägt der Sozialstaat sein soll. Ursula Kahi steht für einen sehr umfassenden Sozialstaat. Nahe bei ihrer Position liegen Häseli und Ruth Leimgruber. Anders und Fabio Tanner gehen weniger weit, den kleinsten Peak hat der Spider von Reimann.

Von einer strikten Ausländerpolitik halten alle sechs Kandidierenden wenig, von einer restriktiven Finanzpolitik ebenso. Bei der aussenpolitischen Öffnung haben Häseli, Reimann, Anders und Kahi ähnliche Vorstellungen. Tanner ist hier etwas zurückhaltender und Leimgruber geht bei der aussenpolitischen Öffnung am wenigsten weit. Eine freie Wirtschaft ist nicht das Kernanliegen der Grünen, das zeigen die Spider ebenfalls.

Alle Kandidierenden recht weit links

Die Heterogenität der Spider lässt derweil schon erahnen, dass die Antworten auf die einzelnen Fragen – dem Spider sind 44 Fragen grundgelegt – durchaus differieren. Dies gilt beispielsweise bei der Frage, ob das Betreiben von 5G-Netzantennen verboten werden soll. Klar Nein sagen Reimann und Tanner; eher Nein Anders und Kahi. Eher Ja sagt Leimgruber, während Häseli bei dieser Frage ein «neutral/weiss nicht» angeklickt hat.

Von dieser Variante macht Anders bei der Frage, ob der Cannabiskonsum ab 18 legalisieren soll, Gebrauch. Der Tenor der Grünen ist hier: liberalisieren. Reimann, Tanner, Kahi und Häseli geben ein Doppelplus, das heisst, sie sagen klar Ja. Ein «eher Ja» kommt von Leimgruber. Anderer Ansicht als seine Parteikollegen ist Tanner bei der Frage, ob Schweizer Angehörige unter UNO- oder OSZE-Mandaten im Ausland Einsätze leisten dürfen, in denen sie zur Verteidigung bewaffnet sind. Tanner ist eher dafür, die anderen eher oder klar dagegen.

Legt man die Antworten der sechs Kandidierenden auf die Links-rechts-Achse um, so stehen alle recht weit links. Kahi vertritt dabei die Position am weitesten links; ihr Quadrat lappt in den letzten der vier Linksquadranten im Schema. Ähnlich ist Häseli positioniert. Leimgruber ist etwa in der Mitte der linken Hälfte, Tanner und Anders ebenso. Die gemässigt­ste linke Position hat, zumindest nach der Auswertung der 44 Fragen, Reimann.

Häseli ist liberaler als ­Leimgruber unterwegs

Zieht man die zweite Achse hinzu, jene, die zwischen liberalen und konservativen Positionen unterscheidet, so sind alle sechs Kandidierenden im liberalen Lager – oder zumindest auf der Mittelachse. Letzteres trifft für Leimgruber zu. Etwas weiter in die liberale Hälfte ragt Anders, gefolgt von Tanner, Reimann und Kahi. Den deutlichsten liberalen Touch hat Häseli, wobei auch sie noch in der unteren Hälfte der Liberalachse angesiedelt ist.