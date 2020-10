Wahlergebnisse Bezirk Laufenburg: SVP bleibt klar stärkste Kraft

Die SVP bleibt im oberen Fricktal klar stärkste Kraft. Die Partei verliert zwar 1,2 Prozent Wähleranteil, bleibt aber mit 32,59 Prozent dennoch deutlich über der 30er-Marke. Die SP wird neu zweitstärkste Kraft. Sie kommt auf 19,89 Prozent (+1,02) und überholt damit die CVP, die 1,74 Prozent verliert und damit noch auf 19,14 Prozent kommt. Spannend bleibt die Frage: Kann die SP ihren vor zwei Jahren eroberten zweiten Sitz halten oder verliert sie ihn? Der Wähleranteil spricht dabei klar für ein Halten; doch abgerechnet wird beim Doppelten Pukelsheim am Schluss des Tages.

Die FDP kommt als viertstärkste Kraft auf 10,05 Prozent, was ein Minus von 1,04 Prozent entspricht. Grosse Gewinnerin ist die GLP: Sie kommt neu auf einen Wähleranteil von 6,16. Das ist ein Plus von 2,42 Prozent. Auch die Grünen gewinnen: Sie kommen neu auf 8,04 Prozent (+0,54).

Colette Basler vor Elisabeth Burgener

Was die gewählten Personen angeht, ist angesichts des Wahlsystems noch etwas Vorsicht an den Tag zu legen. Klar ist bei der SVP, dass Christoph Riner die Wiederwahl schafft - auch diesmal mit einem Glanzresultat: Er kommt auf 4288 Stimmen und liegt damit deutlich vor Colette Basler, die mit 2507 Stimmen das zweitbeste Ergebnis im Bezirk erreicht - und damit das parteiinterne Rennen gegen Elisabeth Burgener, die auf 2285 Stimmen kommt, gewinnt. Das heisst: Kann die SP ihren zweiten Sitz nicht halten, wäre Burgener abgewählt. Doch derzeit scheint es so, als könnte die SP den vor vier Jahren gewonnenen Sitz behalten.

Emanuel Suter ist die Nummer zwei in der SVP

Dies dürfte auch bei der SVP der Fall sein - und damit Emanuel Suter neu in den Grossrat einziehen. Er kommt auf 2257 Stimmen und zieht damit um zwei Stimmen an Alex Reimann vorbei. Suter war von Listenplatz sieben aus gestartet.

Ein sehr gutes Ergebnis erzielt auch Werner Müller. Der CVP-Grossrat macht mit 2355 Stimmen das drittbeste Resultat im Bezirk; seine Wiederwahl scheint damit gesichert - anders als vor vier Jahren, als er abgewählt wurde, weil die CVP ihren zweiten Sitz an die SP verlor.

Übersicht über Resultate in den Gemeinden

Hier die Übersicht über einige Gemeinden: In Eiken holt die SVP bei den Grossratswahlen am meisten Stimmen (798). Es folgen CVP (515), SP (472), FDP (348) und Grüne (244). Bei den Regierungsratswahlen liegen 3 der 4 Bisherigen ganz nahe zusammen: Stephan Attiger (265), Alex Hürzeler (262) und Markus Dieth (260). Mit leichtem Abstand folgt Jean-Pierre Gallati (198). Beim Kampf um den vakanten fünften Sitz liegt Dieter Egli 181 leicht vor Christiane Guyer.

In Herznach holt die SVP mit 1136 Stimmen fast doppelt so viele Stimmen wie die zweitplatzierte CVP (635). Die SP kommt auf 503 Stimmen, die Grünen auf 245 und die FDP auf 209. Nur knapp dahinter liegt die GLP mit 200 Stimmen. Bei den Regierungsratswahlen holt Alex Hürzeler die meisten Stimmen (327), gefolgt von Stephan Attiger (318), Markus Dieth (310) und Jean-Pierre Gallati (268). Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich Dieter Egli (188) und Christiane Guyer (180) um den fünften Sitz.

In Gipf-Oberfrick lieferten sich SVP und SP einen Zweikampf. Die SVP holt 1872 Stimmen, die SP 1824. Mit grosser Distanz folgt auf Platz drei die CVP mit 1043 Stimmen. Es folgen Grüne (643), FDP (611) und GLP (588). Bei den Regierungsratswahlen schneidet Markus Dieth mit 682 Stimmen am besten ab, gefolgt von Stephan Attiger (768) und Alex Hürzeler (663). Der vierte Bisherige, Jean-Pierre Gallati kommt nicht über 483 Stimmen hinaus - und liegt damit noch hinter dem neuen SP-Kandidaten Dieter Egli (504) und nur knapp vor Christiane Guyer (Grüne), die 461 Stimmen holt.

In Wittnau holt die SVP mit 937 Stimmen fast ein Drittel mehr als die Nummer 2, die CVP (653 Stimmen). Auf Platz drei folgt die SP (330). Die SP liegt damit noch 30 Stimmen vor den Grünen, die im Dorf mit Gertrud Häseli eine amtierende Grossrätin haben. Abgeschlagen sind FDP (172 Stimmen) und GLP (145). Bei den Regierungsratswahlen schafft Markus Dieth mit 294 Stimmen das Spitzenresultat, gefolgt von Alex Hürzeler (285), Stephan Attiger (280) und Jean-Pierre Gallati (228). Im Kampf um den frei werdenden fünften Sitz liegt Dieter Egli (SP) mit 157 Stimmen vor Christiane Guyer (Grüne), die auf 132 Stimmen kommt.

Gansingen wählt ebenfalls die SVP zur Nummer eins: Die Partei kommt auf 890 Stimmen und liegt damit deutlich vor der CVP (683). Zur Nummer drei klafft dann wieder ein grosses Loch: Die SP kommt auf 371 Stimmen, gefolgt von den Grünen (171), der FDP (138) und der GLP (124). Beim Kampf um den fünften Sitz im Regierungsrat liegt Dieter Egli (SP) mit 149 Stimmen knapp vor Christiane Guyer mit 134 Stimmen. Die vier Bisherigen holen allesamt über 200 Stimmen.

In Laufenburg überspringen drei Parteien die Tausender Grenze: Die SVP (1534), die CVP (1308) und die SP (1259). Die FDP kommt auf 790 Stimmen, die Grünen auf 306 und die GLP auf 296 Stimmen. Wie in vielen Fricktaler Gemeinden macht bei den Regierungsratswahlen auch in Laufenburg Markus Dieth mit 590 Stimmen das beste Resultat. Es folgen Alex Hürzeler (556), Stephan Attiger (538) und Jean-Pierre Gallati (421). Damit liegt der bisherige Gallati nur gerade 19 Stimmen vor dem neuen SP-Kandidaten Dieter Egli. Christiane Guyer kommt auf 324 Stimmen.