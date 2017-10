Es ist das Jahr 1917, als in Schupfart 425 Einwohner zusammen 10 000 Franken an Steuern aufbringen und der Dorflehrer in einem Klassenzimmer 80 Schüler unterrichtet. In diesem Jahr, am 13. November, treffen sich im «Schwert» elf zielstrebige Dorfbewohner und verabschieden die Statuten des Velo-Clubs Thierstein Schupfart.

100 Jahre später hat der Verein, der seit 1962 Velo-Moto-Club (VMC) heisst, 152 Mitglieder – der Älteste ist 90, die Jüngsten sind elf Jahre alt. «Die Identifikation mit dem Dorf, das Gemeinschaftsgefühl der Mitglieder und das Bestreben zusammen mit Jung und Alt etwas Grosses auf die Beine zu stellen, hat den Verein so stark gemacht», erklärt VMC-Präsidentin Doris Müller.

Der VMC hat es mit seinem Engagement immer wieder geschafft, die grosse weite Welt in das beschauliche Dorf zu bringen. So auch 1967 als der Verein das erste Motocross innert weniger Monate aus dem Boden stampfte: Das Gelände musste erschlossen, die Piste mit 1800 Pfählen und 8500 Meter Seil eingesäumt und das Areal mit zwei Kilometern Emballage gegen Schwarzseher abgeschirmt werden.

Schupfarter Schlammschlacht

An den 15 Motocross-Events bis 1981 vermittelten Motorengeratter, bunte Reklametafeln und bis zu 18'000 Zuschauer einen Hauch von Grand-Prix- Stimmung zwischen Kühen und Hügeln.

Unvergesslich blieb für den damaligen Motocross-Pressechef Roland Gerber die Schlammschlacht auf völlig durchnässter Piste von 1975, wie er in einer Chronik festhielt: «Nach wenigen Runden waren die Fahrer unkenntlich, sodass sie schliesslich bei der Passage des Jurywagens abbremsen und ihre Startnummern zu den Rundenzählern herüberschreien mussten.»

In Erinnerung ist Gerber auch die Etappenankunft der Tour de Suisse 1973 in Schupfart geblieben, von welcher der Moderator Sepp Renggli live im Radio berichtete. Renggli versuchte den Zuhören, eine Geografie-Lektion zum kleinsten Etappenort der damals 40-jährigen Tour-de-Suisse Geschichte zu erteilen: «Schupfart liegt bei Obermumpf. Obermumpf liegt bei Mumpf und Mumpf lieg bei Wallbach – und alles zusammen gehört zum Fricktal.»

Der sportliche Höhepunkt war zweifelsohne die Austragung der Tour-de-France-Etappe am 3. Juli 1982. 100'000 Zuschauer wurden am 23,1 Kilometer langen Rundkurs zwischen Schupfart und Möhlin erwartet.

VMC-Ehrenmitglied Werner Gautschi, hatte sich damals als verantwortlicher Kassierer nach diesen optimistischen Prognosen zu richten. «Im Gemeindehaus Möhlin wurde eine richtige Bank eingerichtet. Noten- und Münzzählautomaten wurden installiert», erinnert er sich.

Am frühen Nachmittag war jedoch klar, dass der Notenzählautomat nicht zum Einsatz kommen würde. «Viele Fans verfolgten die Tour de France lieber vor dem Fernseher», so Gautschi.

Schlussendlich kamen nur 15'000 Zuschauer, was dazu führte dass tausende Schinkenbrote, die zu viel geschmiert wurden, an die Kasernen und Kantinen der Region geliefert wurden.

Grosses auf die Beine stellt der VMC auch mit dem Schupfart Festival, bei dem der Verein und rund 500 Helfer den Flugplatz seit 1983 in ein Festivalgelände verwandeln. «Das Organisieren des Festivals und anderer Events schweisst uns zusammen.

Dieses Gemeinschaftsgefühl überträgt sich auch auf die jüngeren Generationen, sodass immer wieder neue Mitglieder nachrücken», sagt Müller. Daher gibt es für sie auch keine Zweifel, dass der VMC optimistisch in die Zukunft blicken kann.