Unterricht ohne Druck: Privatschule im Fricktal geplant

Es ist ihr grosser Traum: Vier Lehrerinnen aus dem Fricktal wollen zusammen eine Privatschule gründen. Die Idee sei in den letzten Jahren gereift, sagt Stefanie Walder. «Nun ist es Zeit, Pflöcke einzuschlagen.»

Diese Pflöcke sollen im oberen Fricktal verankert werden. Wo genau, ist noch offen. «Wir sind derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Objekt», sagt Nicole Jehle. Dies kann ein leer stehendes Haus sein, aber auch eine freie Schul- oder Gewerbefläche. «Wichtig ist, dass das Objekt über viel Umschwung verfügt.»

Parallel dazu erarbeiten die vier Frauen, die als Kindergarten- und Primarschullehrerinnen tätig sind, das Schulkonzept. Erste Gespräche mit dem Kanton, der die Schule noch bewilligen muss, haben stattgefunden. Die Lehrerinnen hoffen, dass sie die Unterlagen bis im Herbst beisammen haben und dass der Kanton Anfang 2021 grünes Licht für die Tagesschule gibt. Den Schulbetrieb aufnehmen möchten die Fricktalerinnen im Sommer 2021. Eine gute Startgrösse wären 20 Schüler, sagt Corina Siegrist, lacht. «Aber es dürfen sehr gerne auch mehr sein.»

Wenn man mit den vier Lehrerinnen, die zwischen 30 und 38 Jahre alt sind, spricht, spürt man das Feuer, das sie in ihnen lodert – für das Lehrerinnen-­Sein wie für das Schulprojekt. Für die vier ist denn auch klar, dass die Schule, die «Wirkstadt» heissen soll, die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft trifft und eine Bereicherung für die Schullandschaft wird.

Mit der Volksschule ­zusammenarbeiten

«Wir bieten ein anderes Lernkonzept als die Volksschule», sagt Nicole Käser, schiebt sogleich nach: «Wir verstehen uns aber nicht als Konkurrenz zur Volksschule, sondern als Alternative.» Man wolle mit der Volksschule auch zusammenarbeiten, ergänzt Walder und verweist auf ähnlich gelagerte Privatschulkonzepte, «die stark nachgefragt werden».

Das Konzept basiert auf einem druckfreien, individuellen Lernen. «Wir wollen jedes Kind dort abholen, wo es gerade steht, und wo seine Interessen liegen. Nur wenn Kinder eine Relevanz für das aktuelle Leben herstellen können, gelingt Lernen nachhaltig», sagt Jehle und Siegrist weiss aus Erfahrung: «Jedes Kind will von sich aus lernen.» Allerdings sei der Zeitpunkt, wann und wie es etwas lerne, unterschiedlich. «Darauf nehmen wir Rücksicht», so Walder. Das Kind kann so über Stoff und Unterrichtstempo mitbestimmen, was wesentlich ist, um die Lernfreude aufrechtzuerhalten. «Wir sehen uns als Begleiterinnen auf diesem Weg», sagt Käser. Man lasse zwar viel Raum, setze aber auch auf klare Regeln. «Ein Laisser-faire wird es nicht geben», sagt Walder.